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Eskişehir'de kolunu traktör şaftına kaptıran 53 yaşındaki kadın 21 gün sonra öldü

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Eskişehir'de kolunu traktör şaftına kaptıran 53 yaşındaki kadın 21 gün sonra öldü
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 23 Ekim'de traktörün şaftına kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın, 21 günlük tedavinin ardından kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir'de traktörün şaftına kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sivrihisar ilçesi kırsal Göltepe Mahallesi'nde 23 Ekim'de yaşanan olayda E.K. (53) çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırmış, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kopan kolu için 21 gün boyunca tedavi gören E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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