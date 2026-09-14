Eskişehir’de kaza sebebiyle tramvay seferleri aksadı
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Eskişehir’de meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle seferlerin aksadığı açıklandı.
Eskişehir'de meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle seferlerin aksadığı açıklandı.
Açıklama, ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı. Bahse konu açıklamada, itfaiye kavşağında meydana gelen tramvay karayolu araç kazası nedeniyle ÇANKAYA-OGÜ ring hattında tramvay seferlerinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, acil durum otobüslerinin en kısa sürede devreye alınacağı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı