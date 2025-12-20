Eskişehir'de 4 gündür kayıp öğretmen için suda arama çalışmaları başlatıldı

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan'ın bulunması için başlatılan suda arama ve kıyı tarama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Sami Sipahi Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51), 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Arslan için endişelenen yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp öğretmenin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Suda arama ve kıyı tarama çalışmaları yapılıyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Arama Kurtarma Derneği (AKUT), SARTEAM Arama Kurtarma Derneği ve itfaiye ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik ekip, kayıp şahsı aramak için bugün sabah saatlerinde Kentpark'ta bir araya geldi. Çalışmaların 2'nci gününde, park içerisindeki su tahliye edildi. Ardından, suda arama ve kıyı taraması çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin su içinde sonda, ayrıca bot ve dron ile tarama yaptıkları belirtildi. - ESKİŞEHİR