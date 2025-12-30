Haberler

İşe gitmek için evden ayrılan işitme engelli kadın kayıplara karıştı

Güncelleme:
21 yaşındaki işitme engelli Hazal Güntay, işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile, onun bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Eskişehir'de işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki işitme engelli Hazal Güntay'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak üzerindeki bir apartmanda ablasıyla birlikte yaşayan Hazal Güntay, 29 Aralık'ta saat 08.30'da işe gitmek için evden ayrıldı. Daha sonrasında Güntay'dan haber alamayan ve kendisinin o gün hiç işe gitmediğini öğrenen yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Tam olarak 1 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadının bulunması için polis ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Güntay'ın yakınları, onu gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi. Yaklaşık 1.54 boyunda olan kadının kaybolduğu gün üzerinde lacivert kot pantolon, siyah şişme mont ve beyaz spor ayakkabı bulunduğu ifade edildi.

Endişeli yakınları gelecek iyi haberi bekliyor

Hazal Güntay'ın ablası, genç kadının telefonunu yanına aldığını ancak çağrıları meşgule attığını söyledi. Bunu yapanın o mu yoksa başkası mı olduğunu bilmediğini ifade eden abla, Güntay'ın geçmiş bir tarihte yakınlarına haber vererek kendi rızasıyla kaçtığını ama 2 gün sonra döndüğünü belirtti. Şu anda ise ondan hiçbir şekilde haber alamadıklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

