Epilepsi hastası adam 20 gündür kayıp

Eskişehir'de daha önce kaybolup Antalya'da bulunduğu iddia edilen epilepsi hastası adamdan 20 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Emek Mahallesi İzmir Sokak'ta yalnız başına ikamet eden 57 yaşındaki epilepsi hastası Halil Kuştepe kayboldu. Bu durumu, şahsı sık sık ziyaret eden kız kardeşi fark etti. 10 Ağustos'tan bu yana hiçbir şekilde haber alınamayan şahsın kardeşi, 28 Ağustos'ta karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Telefonunu evde bıraktığı belirtilen Kuştepe'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yeşil gözlü ve yaklaşık 1.67 boylarında olduğu öğrenilen epilepsi hastası adamın endişeli yakınları, onu gören ve duyanların 112 Acil Servis'e bilgi vermesini istedi.

Kayıp adamın Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görüldüğü iddiası

Halil Kuştepe'nin bulunması amacıyla sosyal medyada çok sayıda kayıp ilanı paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımların altına bazı vatandaşların yazdığı yorumlar dikkat çekti. Yorumlarda, kayıp adamın bir süredir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin acil kısmında bekleme bölümünde yattığı öne sürüldü.

Önceden bir kez daha kaybolduğu ve Antalya'da bulunduğu da iddia edilen şahsın bulunması için çalışmalar sürüyor. - ESKİŞEHİR