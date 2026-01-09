Haberler

Eskişehir'de 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

Güncelleme:
Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser Akan bir gün boyunca kayboldu. Genç kızın ormanda üşüdüğünü ve aç olduğunu belirten mesajı ailede büyük endişe yarattı. Ailesi ve polis, genç kızı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 1 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Kevser Akan'ın bulunması için çalışmalar sürerken, genç kızın dün bir arkadaşına, "Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Emek Mahallesi Asri Sokak'ta ikamet eden Kevser Akan (14), dün sabah saat 07.30 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek için evinden ayrıldı. Ailesiyle saat 20.30 kadar iletişimini sürdüren Akan, akşam olduğunda evine geri dönmedi. Kızlarından dünden bu yana haber alamayan endişeli aile, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine polis ekiplerince, küçük kızın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

"Ormanda üşüyorum ve açım, burada öleceğim"

Kayıp kızın annesi Zekiye Akan, "Gün boyunca kızımla iletişim halindeydik. Bana, 'Anne, ben geleceğim' demişti. Arkadaşına, 'Ben dışarıdayım, ormanlıktayım. Üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar' diye mesaj atmış. Telefonu şu anda çevrimiçi gözüküyormuş. Polisimiz, kızımızın yerini tespit etmeye çalışıyor. Daha önce hiç kaybolmamıştı, bir sorun sıkıntısı da yoktu. Endişeliyiz. Kızımızı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
