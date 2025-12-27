Haberler

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuktan saatlerdir haber alınamıyor

Eskişehir'de, sabah ekmek almak için evinden çıkan 12 yaşındaki Miraç Yılmaz, geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de sabah ekmek almak için evinden ayrılan ve geri dönmeyen 12 yaşındaki Miraç Yılmaz'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; Şirintepe Mahallesi Şeyma Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Miraç Yılmaz, annesine kahvaltıda kızarmış ekmek yemek istediğini belirterek saat 11.00 sıralarında fırına gitti. Cep telefonunu evde bırakan küçük Yılmaz, eve geri dönmedi. Çocuktan saatlerdir haber alamayan endişelen aile, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerince kayıp küçük çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun son olarak Pazar Sokak'ta görüldüğünü tespit etti.

Endişeli aile, Miraç Yılmaz'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini rica etti. - ESKİŞEHİR

