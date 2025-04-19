Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde düzenlenen bir sokak düğününde kaydedilen görüntüler infial yarattı. Düğün sırasında annesinin kucağında oturan küçük bir çocuğun sigara içtiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, çocuğun sağlığını hiçe sayan bu olayın ardından yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.