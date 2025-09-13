Haberler

Eskişehir'de Kaybolan 5 Yaşındaki Zeynep E. Bulundu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Zeynep E., AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan 5 yaşındaki Zeynep E.'yi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Olay Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda ikamet eden 5 yaşındaki Zeynep E., kaybolması üzerinde ihbarda bulunuldu. Sonrasında ise AFAD ekipleri kaybolan kız çocuğunun bulunduğu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ise 5 yaşındaki Zeynep E. sağlıklı bir şekilde bulunup, aileye teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
