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Eskişehir'de kavşakta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de kavşakta 2 araç çarpıştı: 2 yaralı
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Eskişehir Tepebaşı'nda iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç duvara çarptı, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Eskişehir'deki bir kavşakta 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araç, duvara çarparak durabildi.

Olay, dün Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi'nde Esenli Sokak ile Dizginler Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esenli Sokak'ta seyir halinde olan B.D.'nin idaresindeki 26 UA 314 plakalı otomobil, Dizginler Sokak'tan caddeye çıkan M.R.K.'nın idaresindeki 26 PK 145 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, çevredeki bir işletmenin duvarına ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü M.R.K. ve yanında bulunan yolcu yaralanırken, otomobil kullanılamayacak duruma geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, hafif ticari aracın çarptığı işletmenin önündeki kaldırımda kaza esnasında kimsenin bulunmaması, muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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