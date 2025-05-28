Eskişehir'de Kavga Sonrası Tabancayla Havaya Ateş Açıldı, Bir Kadın Yaralandı

Eskişehir'de Kavga Sonrası Tabancayla Havaya Ateş Açıldı, Bir Kadın Yaralandı
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Eskişehir'de, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla havaya ateş ederken, mermi yakındaki bir binanın camına isabet etti. Cam parçalarının üzerine sekmesi sonucu bir kadın hafif yaralandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada tabancayla havaya ateş edilmesi sonucunda mermi bir binaya isabett etti. Kırılan cam parçacıklarının üzerine sektiği kadın yaralandı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Emek Mahallesi Ulubey Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonucunda bir kişi tabancayla havaya ateş etti. Şahsın ateş açtığı sırada mermilerden birisi çevredeki binanın camına isabet etti. Cam parçacıklarının üzerine sekmesi nedeniyle bir kadın hafif şekilde yaralanırken, ateş açan şahıs ve yanındaki kişi yaya olarak hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı kadına ambulansta müdahale edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, ateş açan şahıs ve yanındaki kişi tabancayla birlikte Dilek Caddesi'nde yakalandı.

Mahallede büyük paniğe neden olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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