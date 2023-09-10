Eskişehir'de yaşanan kavgada arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. İki Irak uyruklu arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda yaşanan olayda, Muhammet G. sırtından ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı Ali Nihat A, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Eskişehir'de kavga sırasında arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Irak uyruklu Muhammet G'yi (24) sırtından bıçakla yaralayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ali Nihat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Ali Nihat A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokağı'nda bir evde Irak uyruklu iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen tartışmada Ali Nihat A. tarafından bıçaklandığı iddia edilen Muhammet G. (24) sırtından ağır yaralanmıştı. Muhammet G. 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı Ali Nihat A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.