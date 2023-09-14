Eskişehir'de Kavga Davası Ertelendi

Eskişehir'de çıkan kavgada hayatını kaybeden Hüseyin Koç ile ilgili davada mahkeme duruşmayı 3 Kasım'a erteledi. Sanıkların savunmaları dinlendi.

Eskişehir'de çıkan kavgada hayatını kaybeden Hüseyin Koç ile ilgili davada mahkeme duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Eskişehir'de Hüseyin Koç'un kavga sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili dava Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan sanıklar Adnan E. ve Birdal E. duruşma salonunda hazır edildi. 'Suçluyu kayırma' ve 'kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar da salonda hazır edildi. Duruşmaya maktulün ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"Maktulle sorunumuz yoktu"

Adnan E., mahkeme salonunda yaptığı savunmasında, "Maktulün sosyal medyada yaptığı paylaşımları mahkemenin incelemesi istiyorum" dedi.

Birdal E. ise savunmasında, "Maktulle sorunumuz yoktu. İnternette bize saldırdı, ben sadece kendimi savundum. Kasten bir saldırım olmadı" ifadelerini kullandı.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 3 Kasım 2023 tarihine erteledi.

Olay geçmişi

15 Haziran 2022'de Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen olayda, maktul Hüseyin Koç ile Birdal E. ve Adnan E. arasında kavga çıktı. Kavga sonucu bıçakla ağır yaralanan Hüseyin Koç, hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturmada yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR