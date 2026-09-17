Eskişehir’de katener arızası tramvay ulaşımını aksattı

Eskişehir'de sabah saatlerinde tramvay hattının katener sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanırken, ekipler onarım çalışması başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerindeki Şeker Tramvay Durağı istasyonunda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle katener olarak bilinen enerji besleme sisteminde arıza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak arızanın giderilmesi ve hattın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı