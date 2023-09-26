Eskişehir'de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlı yakalandı
Eskişehir'de meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve gasp olayının faili olan zanlı, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ayrıca özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan da arandığı belirlendi. Evde yapılan aramada ise çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eskişehir'de "kasten öldürmeye teşebbüs", suçundan aranan zanlı yakalandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve gasp" olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli C.K. yakalandı. Zanlının ayrıca, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıya ait evde yapılan aramada, 1 tabanca, 56 fişek, 1 kelepçe, 2 hassas terazi, 11 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 1 kesici alet ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.