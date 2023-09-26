Eskişehir'de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlı yakalandı

Eskişehir'de meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve gasp olayının faili olan zanlı, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ayrıca özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan da arandığı belirlendi. Evde yapılan aramada ise çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.