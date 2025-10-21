Haberler

Eskişehir'de Kafede Bıçaklı Saldırı: Yaralı Cep Telefonunu Bırakmadı

Eskişehir'de Kafede Bıçaklı Saldırı: Yaralı Cep Telefonunu Bırakmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir kafede tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan bir şahıs, sedyede taşınırken cep telefonunu bırakmadı. Olay sonrası kaçan şüpheli güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

Eskişehir'de kafede uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan şahıs sedye üzerinde cep telefonunu elinden düşürmedi. Kaçan şüphelinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafe içerisindeki bir erkek şahıs, tanımadığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarken, yaralı şahıs ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sedye ile taşındığı esnada cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan sağlık çalışanlarının yaralıyı taşıdığı esnada bisiklet yolu için caddeye yapılan banketlere takıldığı ve işlerini yapmakta zorlandığı göze çarptı.

Olayla ilgili polis inceleme başlatırken şüpheli şahsın arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.