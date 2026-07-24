Haberler

Eskişehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Eskişehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, farklı yönlerde seyreden iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken, her iki sürücü de yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, farklı yönlerde ilerleyen iki otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Her iki aracın sürücüsü kazada yaralandı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması hukuki olarak tartışılıyor

MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması tartışılıyor
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi