Eskişehir'de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi için Bilgilendirme ve Eğitim

Eskişehir'de bir firma çalışanlarına yönelik Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında eğitim gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde; Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla Eskişehir'de bir firma çalışanlarına yönelik, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5 milyon erkeğe farkındalık ve KADES uygulaması tanıtımı konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Güvenli İnternet Kullanımı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı alınacak tedbirler, Odunpazarı Trafik Jandarmasınca; trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim verildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kapsamında bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR