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Eskişehir'de kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücüye 200 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücüye 200 bin TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücüye 200 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir’de polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araç 2 ay trafikten men edilip sürücüye 200 bin TL ceza kesilirken, sürücü uyuşturucudan haberi olmadığını iddia etti.

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, aracına rica üzerine aldığı ve tanımadığını iddia ettiği yolcunun "Hasımlarım çapraz ateşe alacak" sözleri üzerine paniğe kapıldığını öne sürerken, araç trafikten men edildi ve sürücüye 200 bin TL ceza uygulandı.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde polis ekiplerinin dikkatini çeken 34 NN 6080 plakalı otomobil, ekiplerin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan araç, ekiplerin takibi sonucunda Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ve Balsu Caddesi kesişiminde durduruldu. Araç içerisinde yapılan detaylı incelemelerde koltuklara ve aracın içine saçılmış halde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde araştırma yapan ekipler, kovalamaca esnasında yola döküldüğü belirlenen bir miktar uyuşturucuyu daha bularak muhafaza altına aldı. Araçta yolcu konumunda bulunan T.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Sürücüden şaşırtan savunma

Olayın ardından sürücü koltuğundaki C.Ö., sanayiye ikinci el PVC pencere bakmak için gittiğini ve T.A.'nın ricası üzerine kendisini Emek Mahallesi'ne bırakmak istediğini ifade etti. Yolcunun birdenbire "Hasımlar geldi, beni çapraz ateşe alacaklar" dediğini aktaran sürücü, bu sözler üzerine büyük panik yaşadığını ve bu yüzden polisin 'dur' ikazına uymadığını savundu. C.Ö., "Ben hurdacıya ikinci el PVC pencere bakmaya gelmiştim. Hurdacıyla konuşurken o sırada bu arkadaş geldi, 'Beni Emek Mahallesi'ne bırakır mısın?' diye sordu. Bir anda 'Hasımlar geldi, beni çapraz ateşe alacaklar' dedi. Daha sonra ben paniğe kapıldım. Yoksa ben polisten neden kaçayım? Uyuşturucudan da haberim yok" dedi.

Uyuşturucu maddeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve durumdan haberdar olmadığını dile getiren C.Ö., işlemler için karakola götürüldü. 34 NN 6080 plakalı otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi. Sürücü C.Ö.'nün sürücü belgesine de aynı süreyle el konuldu. Ayrıca polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtığı ve trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle sürücüye 200 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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