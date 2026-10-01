Eskişehir'de kaçan ehliyetsiz sürücüye 515 bin TL ceza kesildi, araçta uyuşturucu var

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Eskişehir'de polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 515 bin TL ceza kesilirken, araçta yüksek lisans öğrencisi bir kadın ile birlikte yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan İsmet Y. yönetimindeki 06 YB 2277 plakalı otomobil, şehir merkezine doğru kaçmaya başladı. Zaman zaman ters yöne girerek ve kaldırımlara çıkarak uzun süre polisten kaçan şüpheli, Arifiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren istasyonu önünde bir çanta attıktan sonra kaçışına devam etti. Trafik ve asayiş ekiplerinin kovalamacası sonucunda Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde sıkıştırılan araç durduruldu.

"Ehliyetim yoktu cezalar çok yüksek"

Polis ekiplerinin "Eskişehir'de polisten nasıl kaçacaksın?" sorusuna sürücü İsmet Y., "Ehliyetim yok diye, cezalar çok yüksek diye" yanıtını verdi. Araçta bulunan kadın şahsın ise Eskişehir'de yüksek lisans öğrencisi olduğu tespit edildi. Atılan çantada yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İncelemelerin ardından araç Narkotik Şube Müdürlüğü önüne çekilirken, şahıslar emniyete götürüldü. Sürücüye çeşitli trafik maddelerinden toplam 515 bin TL idari para cezası uygulanarak, kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı