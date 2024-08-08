Eskişehir'de Kaçak İçki Üretimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak içki üretimi yapılarak piyasada satan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde evlerinde kaçak içki üretimi yapan iki şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 5 litre viski, 18 litre rakı, 1,2 kg anason aroması, 35,5 litre etil alkol, 1 adet alkolmetre, 2 adet damıtma düzeneği ve 28 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR