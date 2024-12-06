Eskişehir'de Jandarma Öğrencilere Mesleğini Tanıttı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince lise öğrencilerine, jandarmanın farklı birimlerinin tanıtımı yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, jandarma mesleğinin tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında komando, olay yeri inceleme, trafik, SİBER suçlarla mücadele, kadın personel ve köpek unsurlarının katılımıyla öğrencilere jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi. - ESKİŞEHİR