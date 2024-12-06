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Eskişehir'de Jandarma Öğrencilere Mesleğini Tanıttı

Eskişehir'de Jandarma Öğrencilere Mesleğini Tanıttı
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, lise öğrencilerine jandarmanın farklı birimlerini tanıttı. Etkinlikte, komando, olay yeri inceleme ve SİBER suçlarla mücadele gibi alanlarda jandarmanın olanakları sergilendi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince lise öğrencilerine, jandarmanın farklı birimlerinin tanıtımı yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, jandarma mesleğinin tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında komando, olay yeri inceleme, trafik, SİBER suçlarla mücadele, kadın personel ve köpek unsurlarının katılımıyla öğrencilere jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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