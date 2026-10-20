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Eskişehir'de itfaiye, kediyi kurtarmaya giderken araçlar yüzünden ilerleyemedi

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Eskişehir'de itfaiye, kediyi kurtarmaya giderken araçlar yüzünden ilerleyemedi
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Eskişehir Odunpazarı'nda mahsur kaldığı ihbar edilen kediyi kurtarmaya giden itfaiye aracı, sokakta duraklayan araçlar yüzünden ilerleyemedi. Bir sürücünün aracını çekmesiyle yol açıldı; ekipler kedinin kendi imkanlarıyla çıktığını görünce müdahaleye gerek olmadığını anladı.

Eskişehir'de bir olaya müdahale etmek isteyen itfaiye aracı, yasak olmasına rağma ara sokakta duraklayan araçlar sebebiyle ilerleyemedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Ertuğrulbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki apartmanda bir kedinin mahsur kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Göreve giden itfaiye aracı, hem Ertuğrulbey Sokak hem de Yeşiltepe Sokak üzerinde yola bırakılan araçlar sebebiyle geçemedi.

Yasak olmasına rağmen sokakta duraklayan otomobil sürücüleri, itfaiyenin siren sesini de dakikalarca duymadı. Çevre esnafının da çabasıyla durumdan haberdar edilen bir sürücünün hafif ticari aracın çekmesiyle itfaiye aracı Yeşiltepe Sokak'a girerek trafiği akışı için sorun teşkil etmeyecek şekilde durakladı. Araçtan malzemelerini alan itfaiye erleri talihsiz kediyi kurtarmak için bulunduğu binaya girildi. Ekiplerin adrese girmesiyle birlikte, mahsur kaldığı sanılan kedinin aslında kendi imkanlarıyla çıktığı anlaşıldı. Müdahaleye gerek olmadığını gören ekipler, adres yerinden ayrıldı.

"Sürekli korna sesi duymaktan bıktım"

Öte yandan, dar sokaklara ve park yasağı bulunan alanlara yapılan bilinçsiz parklanmaların acil durumlarda ekiplerin müdahalesini güçleştirdiğini belirten mahalle esnafı Sena Şahan, sürücüleri duyarlı olmaya davet ederek şöyle konuştu:

?"Ben artık buranın trafiğinden çok sıkıldım. Sürekli bir trafik var. Bakın, itfaiyemiz buraya zor girdi. Şuradaki arabalar gitmiyor. Bakın, yolu kapatmışlar; mesela bu itfaiye nasıl gidecek? Sürekli motorlar olduğu için hiç kimse yürüyemiyor. Buraya motor mu konur? İnsanlar buralara bir sürü motor ve bisiklet koyuyorlar. Polis buraya sürekli gelemiyor ki. Trafikten dolayı korna sesi akşama kadar sürüyor. Bu yola bir çözüm bulun. Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Sürekli korna sesi duymaktan bıktım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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