Çevre yolunda intihar girişimi trafiği durma noktasına getirdi

Güncelleme:
Eskişehir'de bir vatandaşın köprüden atlama girişimi sonrası trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı hava yastığı açarak güvenlik önlemleri aldı.

Eskişehir'de bir vatandaşın köprüden atlama girişiminde bulunması üzerine trafik felç oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, şahsın düşme ihtimaline karşı köprü altına hava yastığı açarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğleden sonra Çevre Yolu Uluönder mevkii Bursa yolu istikametindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, bilinmeyen bir nedenle köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Trafik kilitlendi, uzun kuyruklar oluştu

Olay nedeniyle çevre yolunun Bursa istikametinde trafik akışı tamamen durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, polis ekipleri güvenlik şeridi oluşturarak araç geçişlerini kontrollü bir şekilde sağladı. Meraklı vatandaşların ve sürücülerin olay yerini izlemesi ise trafiği daha da zorlaştırdı.

İtfaiye ekiplerinden 'hava yastıklı' önlem

Kısa sürede olay yerine ulaşa itfaiye ekipleri, şahsın köprüden düşme veya atlama ihtimalini değerlendirerek köprü altına süratle şişme hava yastığı açtı. Polis ekiplerinin köprü üzerindeki şahsı ikna çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de muhtemel bir yaralanmaya karşı hazır bekletildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
