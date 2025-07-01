Eskişehir'de İnşaatta Iskeleden Düşme Olayı

Eskişehir'de İnşaatta Iskeleden Düşme Olayı
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Eskişehir'de eski otogar alanında inşaat çalışmaları sırasında iskeleden düşen İ.B. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Eskişehir'de eski otogar olarak bilinen alanda yapılan inşaatta iskeleden düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.20 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski otogar olarak bilinen alanda süren inşaat çalışmalarında görev alan İ.B. (35) isimli şahıs iskeleden düştü. Yüksekten düşme sonucunda yaralanan şahıs için bölgeye 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince şahsın bilincinin açık olduğu ve beden travması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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