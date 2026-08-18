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Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Eskişehir çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıktı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araçlardan birinin orta refüje çıktığı kaza sebebi ile trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Eskişehir çevre yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıkarken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazada otomobillerden birinde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşanırken, ekiplerin yoldaki incelemeleri ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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