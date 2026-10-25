Eskişehir'de İHA muhabirine saldırıp hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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Eskişehir'de sınava geç kaldığı sırada kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırıp hakaret eden ve polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılırken kameralara karşı güldü.

Olay, saat 10.04'te Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1528. Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, gireceği sınava geç kalan M.Y.Ç., o anları görüntüleyen İHA muhabirinin üzerine yürüyerek saldırmış ve hakaretler yağdırmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Görevini yapan basın mensubuna saldıran şahsın, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldığı esnada hiçbir şey olmamış gibi kameralara bakarak gülmesi dikkat çekti. Şahsın bu pişkin tavırları saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı