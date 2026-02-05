Haberler

Hükümlünün kaçması ve hırsızlıktan 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hükümlünün kaçması ve hırsızlıktan 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Eskişehir'de jandarma ekipleri, hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık ve hükümlünün kaçması suçundan aranan şahsı Tepebaşı ilçesinde yakaladı. Şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Eskişehir'de hırsızlık ve hükümlünün kaçması suçundan aranan ve hakkında, 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapılıdı. Çalışmalar kapsamında; "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Tepebaşı ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

