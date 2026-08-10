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Eskişehir'de Havuz Faciası: 4 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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Eskişehir’de havuzda kadınlar bölümüne düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Eskişehir'de havuzda kadınlar bölümüne düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova ilçesindeki Yalınlı Doğrul Havuzu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki E.A. isimli kız çocuğu, havuzun kadınlar bölümüne düştü. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. E.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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