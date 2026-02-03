Haberler

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı düzenlendi

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile karayolu trafik güvenliği gibi önemli konular ele alındı.

Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlendi.

İlgili kurum yöneticilerinin de katılım ile gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konularda değerlendirildi. Toplantıda ilgili kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı