İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı düzenlendi
Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile karayolu trafik güvenliği gibi önemli konular ele alındı.
İlgili kurum yöneticilerinin de katılım ile gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konularda değerlendirildi. Toplantıda ilgili kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa