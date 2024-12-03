Eskişehir'de Fiat Tofaş Otomobili Bariyerlere Çarptı
Eskişehir'de virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Fiat Tofaş marka aracı bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de Fiat Tofaş marka otomobil yolun ortasındaki bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazada, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 12.00 sularında Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 AD 690 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil yolun ortasındaki bariyerlere çarparak refüje çıktı. Sürücünün şans eseri yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR