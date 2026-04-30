Eskişehir'de faili meçhul dosyayla ilgili 10 şüpheli adliyede

Eskişehir'de 42 yaşındayken kaybolan ve 20 yıldır kendisinden haber alınamayan şahsın bir tüfek dipçiğindeki DNA'dan izinin bulunması sonrası gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgileri göre, 17 Temmuz 2005 yılında Hamdi Karakuş 41 yaşındayken Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nden husumetlisi olduğu iddia edilen şahıslarca kovalandıktan darp edilmiş ve kendisine taş atılması sonucu bir gözünden görme kaybı yaşamıştı. İddiaya göre olayın devamında, aynı şahıslar kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 23 Ağustos 2005 günü gece saat 01.00'da Çardaközü Mahallesi'ndeki kahvehaneden evine dönen Hamdi Karakuş'u elleri, ayakları ve gözlerini bağladıktan sonra Ankara'nın Mamak ilçesine götürmüştü. Burada darp edilen Karakuş, kendi imkanları ile köyüne geri dönmüştü. Daha sonra 1 Nisan 2006 tarihinde gece saatlerinde 42 yaşındayken ortadan kaybolan Hamdi Karakuş, görgü şahitlerinin beyanına göre mahalle camisinin yanından kaçırılmıştı.

Olayla ilgili 10 şüpheli hakim karşısında

Hamdi Karakuş'un akıbetinin araştırılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) dosyayı tekrar açtı. Başlatılan geniş çaplı çalışma neticesinde JASAT timleri, son kaçırma olayında kullanıldığı belirlenen tüfeğin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA'nın Karakuş ile eşleştiğini tespit etti. Dosyada çalışmalarını derinleştiren JASAT timlerince geçtiğimiz günlerde 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 10 şüpheli bugün Sivrihisar ilçesinde sağlık kontrolleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Kayıp olan Karakuş'un cesedinin nerede olduğu ise halen bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı