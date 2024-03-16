Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Evden Hırsızlık Olaylarına Yönelik Operasyon: 23 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik 21 olay aydınlatıldı ve 23 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmada 21 olayla ilgili 23 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce belirli tarihler arasında Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda toplam 21 olay aydınlatıldı. Yapılan adli ve önleme çalışmalarında 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Esentepe Çamlıca Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mut Belediye Başkan adayı Mehmet Demir kaç yaşında, nereli? Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli? Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli? Ömer Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Erdemli Belediye Başkan adayı Ömer Şahin kaç yaşında, nereli? Bülent Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Bülent Şahin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title