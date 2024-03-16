Eskişehir'de Evden Hırsızlık Olaylarına Yönelik Operasyon: 23 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmada 21 olayla ilgili 23 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce belirli tarihler arasında Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda toplam 21 olay aydınlatıldı. Yapılan adli ve önleme çalışmalarında 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR