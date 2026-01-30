Haberler

6 ilde fuhuş operasyonu: 6'sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalanırken, 15 mağdur kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda önemli miktarda ziynet eşyası ve silah ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir merkezli toplam 6 ilde polis ekiplerince yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalanırken, 15 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 adet Tibet meditasyon kasesi silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, fuhuş suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın illerinde yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, eskort siteleri aracılığıyla müşterilere ulaştıkları, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 adet Tibet meditasyon kasesi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6'sı yabancı toplam 15 mağdur kadın kurtarıldı. - ESKİŞEHİR

