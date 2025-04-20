Küçük çocuğun sigara içtiği görüntülere soruşturma
Eskişehir'de bir düğün merasimi sırasında kucağındaki 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.
Eskişehir'de bir düğünde merasiminde küçük bir çocuğun sigara içtiği iddia edilen görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkini görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
ANNE İÇİN GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamaları doğrultusunda küçük çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından anne S.B. adliyeye sevk edildi.