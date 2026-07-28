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Eskişehir'de kavak ağacı devrildi: Ölen ya da yaralanan yok

Eskişehir'de kavak ağacı devrildi: Ölen ya da yaralanan yok
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Eskişehir’de henüz bilinmeyen sebeple devrilen ve kara yolunu kısmen trafiğe kapatan kavak ağacının bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de henüz bilinmeyen sebeple devrilen ve kara yolunu kısmen trafiğe kapatan kavak ağacının bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun üst kısmında bulunan eğimli alandaki kalın gövdeli kavak ağacı henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü gövdesinden kırıldı. Kara yoluna doğru devrilen dev ağaç, sağ şeridi kısmen trafiğe kapattı. Ağacın devrildiği esnada şeritte herhangi bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ağacın yoldan kaldırılması ve trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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