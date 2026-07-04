Haberler

Eskişehir'deki define faciasında AFAD'ın zorlu operasyonu kamerada

Eskişehir'deki define faciasında AFAD'ın zorlu operasyonu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kaçak define kazısı sırasında tünelde göçük meydana geldi. AFAD ekiplerinin 18 saatlik zorlu çalışması sonucu 12 metre derinlikte mahsur kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir'in cenazesi çıkarıldı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

??Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla kazılan tünelde meydana gelen göçükte toprak altında kalan vatandaşı çıkarmak için zamanla yarışan AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerinin, zorlu şartlara rağmen tünel içerisinde gerçekleştirdiği operasyon anları kameralara yansıdı.

?Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldiği ihbarı üzerine AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden uzman ekipler; polis, itfaiye ve sağlık birimleriyle koordineli bir şekilde tünelde geniş çaplı bir kurtarma faaliyeti başlattı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünelde, beline bağlanan iple girdikten sonra mahsur kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir'e ulaşmak için harekete geçen AFAD personelinin yerin metrelerce altındaki mücadelesi kameralar tarafından kaydedildi.

?Zorlu şartlar altında çalışmalara devam edildi

Görüntülerde, AFAD ekiplerinin adeta iğneyle kuyu kazarak ilerlediği dar ve riskli tünel yapısı gözler önüne serildi. En üst düzeydeki çökme tehlikesine ve hareket eden toprak kütlesine rağmen çalışmalarını titizlikle yürüten AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü personeli, tünel içerisindeki operasyonu kararlılıkla sürdürdü. Ekiplerin dar alanda zaman karşı verdiği zorlu mücadele anları kameralara yansıdı.

?12 metre derinlikte 18 saatlik kesintisiz mesai

?Kısıtlı çalışma alanı nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerini güçlükle yürüten ekipler, tünel içerisindeki çalışmalarını 18 saat boyunca aralıksız sürdürdü. AFAD personelinin kameraya yansıyan koordineli çalışması sonucunda, 12 metre derinlikten iki çocuk babası vatandaşın cenazesi çıkarıldı.

?Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

Tehdit için fırsat kolluyor: Hepsini tek atışta yok edebiliriz
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Eski Devlet Bakanı Burhan Kara hayatını kaybetti

Bir kentimizi yasa boğdu! Eski Devlet Bakanı hayatını kaybetti
Sağanak dehşetinin yaşandığı İstanbul'da sel sularına çekpasla müdahale etti

Tek kişilik dev ordu! Azgın sularla çekpasla mücadele etti
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: 'Mig-29' savaş uçağını havaya uçurdular

Rusya'ya şok saldırı! Putin'in göz bebeğini havaya uçurdular
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor