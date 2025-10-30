Eskişehir'de Çocuk Yaralayan Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Eskişehir'de 10 milyon TL için arkadaşının çocuğunu falçata ile yaraladıktan sonra kendi evini ateşe veren şahıs hakkında 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Duruşmada kendisini savunan Habib Kara, "Ben bir şey yapmadım, yapmışsam da çok pişmanım" dedi.

Olay, 25 Ocak 2025 tarihinde meydana gelmişti. Fırın işletmeciliği yapan Habib Kara, çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gitmiş ve onun 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayamıştı. Kara, İsmail Y.'den kendi ağabeyi Nurettin Kara'yı arayıp 10 milyon TL istemesini talep etmişti. Telefon görüşmesi devam ederken İsmail Y.'nin çocuğunu kurtarmaya çalışmıştı. Bu esnada Kara, elindeki falçata ile çocuğu boğazından yaralamıştı. Daha sonra evden kaçarak Şirintepe Mahallesi'ndeki kendi evini ateşe veren Kara, binanın terasından atlamıştı. Hastanede tedavi altına alınan Kara, taburcu olduktan sonra tutuklanmıştı. Daha önce mahkemede, sanığın hakkında 23 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmiş, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ertelemişti.

Mağdur taraf, ailecek davaya katıldı

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 14.00'da sanığın yargılamasına devam edildi. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Habib Kara, tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna getirildi. Mağdur taraf davaya ailecek katılım sağladı. Habib Kara'nın vekili Avukat Aslıhan Dabanlı, mağdur Rüzgar Y., İsmail Y., vekilleri Av. Doğan Can Çıra, Sibel Y, İbrahim G. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Safiye Şahin Can mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Kağıdı hastane çıkışı kapımızın önünde bulduk"

Şikayetinin devam ettiğini söyleyen İsmail Y., "Adli emanetteki kağıt parçasını hastane çıkışında kapımızın önünde bulduk. Nasıl ve ne şekilde geldiğini bilmiyorum. Sanığın kaçarken düşürdüğünü düşünüyorum" dedi.

"Sanığın pişmanlık göstermediği ortadadır"

Mağdur İsmail Y. ve Rüzgar Y.'nin vekili Avukat Doğan Can Çıra, "Ceza kanunun amacı toplum huzurunu sağlamak ve suç işlenmesinin engellenmesidir. Sanığın pişmanlık göstermediği ortadadır. Sanığın eylemi toplumda bir infial uyandırmıştır. Kastının yoğunluğu ve suç yolunda kat ettiği mesafe nazara alınarak teşdiden cezalandırılmasına, TCK'nın 62'nci maddesinin uygulanmamasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

"İndirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Avukat Safiye Şahin Can, şunları söyledi:

"Mütalaaya iştirak ediyoruz. Mağdurun 1 yaşında bir çocuk olması, gözünü kırpmadan atılı suçu işlemiş olması nazara alınarak sanığın üst sınırdan takdiri indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz."

"Ben bir şey yapmadım, yapmışsam da çok pişmanım"

Sanık Habib Kara ise, "Not kağıdındaki yazı bana ait değildir. Karşı taraf hastaneye gittiğinde o kağıdı eve bırakmam da mümkün değildir. Üzerime atılı suçları işlediğime inanmıyorum, suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. Ben bir şey yapmadım, yapmışsam da çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"Biz daha fazla ceza alması gerektiği kanaatindeyiz"

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Sanık Habib Kara hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan 13 yıl, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 6 ay ve 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Kararın ardından Eskişehir Adliyesi A Kapısı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avukat Doğan Can Çıra, "Sanığın, çocuğun boğazını kesip devamında yangın çıkarttığı olayda Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verildi. Sanığın, netice itibariyle 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Türk yargısının verdiği karara saygı duyuyoruz, ancak biz daha fazla ceza alması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple İstinaf Kanunu yoluna başvuracağız" dedi. - ESKİŞEHİR