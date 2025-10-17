Haberler

Eskişehir'de Çocuğunu Döven Baba Tutuklandı, Aileye Sosyal Hizmetler Yöneticileri Ziyaret Gerçekleştirdi

Eskişehir'de Çocuğunu Döven Baba Tutuklandı, Aileye Sosyal Hizmetler Yöneticileri Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de markette 5 yaşındaki çocuğu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba Cengiz E.'nin eşi ve çocuğu, polis tarafından işlemleri için götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de olayın ardından ailenin evine ziyarette bulundu.

Eskişehir'de çocuğunu markette dövdüğü için tutuklanan şahsın eşi, çocuğu M.E. ile birlikte işlemleri için polis ekiplerince ikametinden götürülürken, Cengiz E.'nin evine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri hane ziyaretinde bulundu.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğu M.E.'yi dövdüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan 49 yaşındaki Cengiz E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cengiz E.'nin Emek Mahallesi'ndeki evi görüntülendi. Komşuların oldukça iyi bahsettiği 4 çocuk babası Cengiz E.'nin eşi S.E.'nin darp edilen çocuğu M.E. ile birlikte polis tarafından işlemleri için götürüldüğü görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ailenin evini ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti

Canlı yayında seçim konuşması yaparken hayatını kaybetti
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.