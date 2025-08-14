Eskişehir'de Çiftlikte Yangın: Hayvanlar Tahliye Edildi

Eskişehir'de çiftlikte çıkan yangın ve hayvanların tahliye edildiği anlar bir motosiklet sürücüsü tarafından aksiyon kamerası ile anbean kayıt altına alınırken, alevler vatandaşın müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde çiftliğin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevler havayı aydınlatırken, çiftlikte bulunan çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan tahliye edildi.

Çevreden geçen motosikletlinin yaşadığı panik kamerada

Aksiyon kamerası kayıtta olan bir motosikletli, çevreden geçerken yangını fark etti. Büyük panik yaşayan sürücü, korna çalarak uyuyan vatandaşları uyandırmaya çalıştı. Durumu 112 Acil Servis'i bildiren sürücü, ihbarının ardından çiftlik sahibinin ve çalışanların yardımına koştu. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşın müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler alanda soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 4 bin saman balyasının kül olduğu yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR