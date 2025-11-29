Haberler

Eskişehir'de Camiiye Saldırı Girişimi

Eskişehir'de Camiiye Saldırı Girişimi
Güncelleme:
Eskişehir Tepebaşı'nda bulunan Dekovil Camii'nin camları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumruklandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı ve cemaatin saldırıyı kınadığı bildirildi.

Eskişehir'de camları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, cemaat yapılan saldırıyı kınadı.

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi. Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor. Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.

"Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi. - ESKİŞEHİR

