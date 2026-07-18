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Binanın camını kıran şüpheliyi çevre esnafı yakaladı

Binanın camını kıran şüpheliyi çevre esnafı yakaladı
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Eskişehir'de bir binanın camını kıran ve yaralanan şüpheli, çevre esnafı tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Hastaneye kaldırılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de bir binanın camını kıran ve olay esnasında yaralanan şüpheli şahıs, çevre esnafı tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Ömerağa Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir binanın camını kırdı. Şahsın camı kırdığını fark eden çevredeki esnaf duruma hızla müdahale etti. Şüpheliyi olay yerinde kıskıvrak yakalayan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Camı kırması sonucunda çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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