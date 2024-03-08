Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Çifteler İlçesi'nde satıldığı belirlenen çalıntı aracı sahibine teslim ederken, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova İlçesi'ne bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde ikamet eden E. Ç. isimli vatandaş, kendisine ait motosikletin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ikametinden çalındığını beyan ederek şikayette bulundu. İhbar üzerine Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde motosikleti çaldığı belirlenen 2 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşılırken, motosikletin Çifteler İlçesi'nde bir şahsa satıldığı tespit edildi. Beylikova Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR