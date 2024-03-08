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Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

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Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde çalınan bir motosiklet, Çifteler İlçesi'nde satıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Çifteler İlçesi'nde satıldığı belirlenen çalıntı aracı sahibine teslim ederken, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova İlçesi'ne bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde ikamet eden E. Ç. isimli vatandaş, kendisine ait motosikletin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ikametinden çalındığını beyan ederek şikayette bulundu. İhbar üzerine Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde motosikleti çaldığı belirlenen 2 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşılırken, motosikletin Çifteler İlçesi'nde bir şahsa satıldığı tespit edildi. Beylikova Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Beylikova Çifteler Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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