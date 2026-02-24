Haberler

Eskişehir'de 5 milyon 800 bin makaron ve kilolarca kaçak tütün ele geçirildi

Eskişehir'de 5 milyon 800 bin makaron ve kilolarca kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan operasyonla 5 milyon 800 bin bandrolsüz boş makaron, 60 bin doldurulmuş makaron ve 205 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polisin operasyonu sonucu 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan operasyon kapsamında; 5 milyon 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Polis tarafından 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

