Eskişehir'de Boş Arazide Yangın Çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde boş bir arazide otların tutuşmasıyla çıkan yangın, yerleşim birimlerine sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 71Evler Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı yanında bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangının yerleşim birimlerine sirayet etmesinden korkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri alevlere su ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yerleşim birimlerine gelmeden söndürüldü. Çıkan yangın sebebiyle oldukça geniş bir alandaki otların kül olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR