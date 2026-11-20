Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de borcu olduğu iddia edilen mekana tabancayla ateş açıp otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay dün gece, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı Numara 123 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve mekana borcu olduğu iddia edilen İ.A.U. isimli şahıs, 11 ACF 500 plakalı otomobil ile dükkanın önüne geldi. Şüpheli şahıs, yanında bulunan tabancayla mekana 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerden 2'si mekanın camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Saldırının ardından şüpheli İ.A.U., 11 ACF 500 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

Kovalamaca Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde son buldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, şüphelinin peşine düştü. Polis ekipleri ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1531. Sokak civarında son buldu. Ekiplerce önü kesilerek durdurulan otomobildeki şüpheli İ.A.U. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan mekanda çalışma yaparken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı