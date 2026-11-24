Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen 1 haftalık çalışmalarda toplam 137 kişi yakalandı.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 16-23 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. 274 uygulama noktasında bin 51 personelin görev aldığı denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs ile birlikte, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 6 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 137 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı