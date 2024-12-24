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Eskişehir'de Bina Yıkımında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Bina Yıkımında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de bir binanın yıkımı sırasında dengesini kaybederek yüksekten düşen 3 çocuk babası Salih Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de bir binanın yıkımı esnasında yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın yıkımı esnasında dengesini kaybeden Salih Kara, yüksekten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Salih Kara'yı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 çocuk babası Salih Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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