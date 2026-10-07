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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alkol aldıktan sonra iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralanırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.S. ve M.D. bir arada alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., arkadaşı S.S.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı S.S.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli M.D. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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