Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Eskişehir'de çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde 'Barlar Sokağı' adıyla bilinen Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada C.T. isimli şahıs bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan şahsın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı